詐騙簡訊滿天飛，其中金融詐騙近來手法連連更新，詐團除了誆騙炒股明牌甚至假冒銀行人員「我是理專XX有急事找您、麻煩加我Line」或是「衛福部發放確診補助金」等等，民眾收簡訊不堪其擾，更有人受騙賠上積蓄。政府7月20日組成「打詐國家隊」向詐團宣戰，鐵腕執法12天破400集團，還順藤摸瓜追查到疑為詐騙共犯的簡訊系統商「互動資通股份有限公司」，8月中進行搜索，希望搗破金融詐騙各個環節。

據了解，「互動資通」是全台前三大簡訊系統商，資本額高達3億元，經查，金融詐騙簡訊中有高達７成到８成是經由該公司群發，經北檢指揮，8月19日檢警依《詐欺》共犯罪嫌到「互動資通」公司進行搜索，消息震驚業界，有人懷疑政府此舉是為了敲山鎮虎，約束系統業者們「乖一點」；也有人說是政府藉此要整頓不屬於NCC和電信法管轄的簡訊系統業。

全台前三大簡訊系統商「互動資通」遭檢警依《詐欺罪》之共犯進行搜索，震驚業界。（圖／翻攝畫面）

本刊調查，所謂的簡訊系統商也就是簡訊平台，如公司或團體想要群發簡訊，在該平台註冊後一則簡訊價格可從原本3元或5元，壓到不到1元；如想打廣告，系統商也會針對客戶屬性提供名單，而該平台提供的服務就成了詐騙集團可輕鬆運用的釣魚工具。

目前金融詐騙訊息管道分2大類，一類是以iOS內建的iMessage訊息為主，導致許多蘋果手機用戶受害；另一類則以手機門號發送訊息，檢警即是依此盯上「互動資通」，如民眾收到訊息中有奇怪的空格，或寫錯字例如資訊寫成「迅」等很可能就是詐騙簡訊。

據了解，互動資通公司成立於2005年，由上櫃公司建舜電子投資，深耕業界十餘年，旗下擁有「EVERY8D互動智慧簡訊發送服務平台」及「team+企業私有雲溝通協作平台」兩大產品。

創辦人暨董事長郭承翔是營造工人之子、中央大學碩士畢業，沒有顯赫家世也沒有父母援助，出社會8年後自行開發一套軟體打入微軟，能依客戶屬性、產生不同客製化簡訊，郭承翔以此開啟創業路。

2008年他出書《第五媒體—行動行銷操作手冊》，互動資通公司也一路茁壯，成為台灣簡訊系統商前三大，該公司群發簡訊「企業智慧簡訊EVERY8D」，前年發送量累計超過80億則，企業帳號數40萬，去年簡訊發送量累計突破100億則。如以一則簡訊0.3元推算，光是簡訊收益即超過30億元。

動資通創辦人郭承翔自行開發簡訊軟體賣給微軟一炮而紅，也因此創業，根據該公司資料，去年簡訊發送量累計超過100億則。（圖／報系資料照）

對於簡訊商疑淪為詐騙集團共犯一事，NCC表示，簡訊系統業者不屬於電信法規範，目前先請電信業者將問題簡訊之門號鎖住，未來會加強與簡訊系統業者聯繫和溝通。NCC強調，日前曾與警政單位、電信業者與簡訊系統業者一起開會討論，尤其相關關鍵字發送訊息請簡訊業者多留意；另外，電信業者配合刑事局辦理相關防制措施，未來每年成果指標將提高到攔阻簡訊為3000萬則、停斷話5000門、發送反詐宣導簡訊1億2000萬則。

對於遭檢警搜索一事，互動資通公司表示「不便回應」。不過，針對近來詐騙簡訊氾濫，互動資通公司強調，發送簡訊確實為其公司業務之一，但公司仍本著誠正信實經營，全力協助政府進行防堵詐騙等積極作為，且互動資通目前也是打詐國家隊一員。

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