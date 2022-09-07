台中一名張先生日前接到投資簡訊，以為跟著「老師」就能穩定獲利，被騙1400多萬元，近來，金融詐騙簡訊手法不斷更新，甚至連新冠肺炎確診補助都成了詐騙梗，一點進去網址可能連結到木馬程式，手機資訊即被盜取。有鑑於詐騙猖獗，政府成立「打詐國家隊」各面向查緝不法，其中，檢警懷疑簡訊系統商淪為詐欺共犯，資本額3億、名列國內前三大的「互動資通」日前遭搜索，震驚業界。

據了解，張先生收到1封內容為「教導如何操作買賣股票」之簡訊，他在晚上看了飆股老師開的直播，對方使出三寸不爛之舌推銷「穩定收益10％以上飆股」等語，他信以為真還加入LINE群，一開始投資100萬元，就獲利超過10%, 第2次投入200萬也獲利20多萬元，因此陸續加碼到1000多萬。

未料所謂獲利全是對方嘴巴說的，3個月時間內張先生抵押房子投入1100多萬元，直到帳戶被凍結，對方要他匯款300萬元「激活」他也照做，等到要提領所有資金時，他才發現APP被封鎖、line也被已讀不回，總共1400多萬元全成泡影，他氣炸投訴議員開記者會，大罵詐團太無良。

台中1名張先生收到詐團簡訊，誤信飆股老師明牌，3個月遭騙1400萬元，開記者會說血淚史。（圖／報系資料照）

本刊調查，「互動資通」是全台前三大簡訊系統商，專門經營公司或團體群發簡訊，而金融詐騙簡訊中有高達7成到8成是經由該公司群發，經北檢指揮，8月19日檢警依《詐欺》共犯罪嫌到「互動資通」公司進行搜索，消息震驚業界，有人懷疑政府此舉是為了敲山鎮虎，要系統業者們「乖一點」；也有人說是政府藉此要整頓不屬於NCC和電信法管轄的三不管地帶行業。

除了簡訊詐騙，詐團「解除分期付款」手法仍名列國內詐騙案大宗。經刑事局分析研究，2022年第2季高風險賣場前5名分別為「博客來網路書店」、「迪卡儂」、「誠品網路書店」、「遠傳friDay購物」及「蝦皮購物」。

受害民眾通常是接到電話，詐團假冒該公司客服以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員」，要求被害民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或使用網路銀行等來詐取金錢。

彰化警方日前查獲1假交友、假投資詐團，直搗設在高雄大樓內的水房，逮捕主嫌情侶檔等4人。（圖／警方提供）

經查，詐團的詐騙手法是一開始先駭入電商或電商委託之系統商資料庫，竊取會員或消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等，接著冒充「電商客服」致電民眾。刑事局除了發函電商，要求針對會員發送反詐騙提醒簡訊、賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導等，也提醒民眾，如收到問題簡訊或電話可以撥打165專線查詢，警方也會在165全民防騙網、臉書粉絲專頁及警政服務App上定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。

對於遭檢警搜索一事，互動資通公司表示「不便回應」。不過，針對近來詐騙簡訊氾濫，互動資通公司強調，發送簡訊確實為其公司業務之一，但公司仍本著誠正信實經營，全力協助政府進行防堵詐騙等積極作為，且互動資通目前也是打詐國家隊一員。

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