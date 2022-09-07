位於嘉義縣興業東路一帶的「中油勞工住宅」，近年因為中油將原本一年800元的土地租金一路提高到4、5萬元，引發居住超過1甲子的500多名老員工及住戶不滿，因為當年中油鼓勵員工們貸款在荒地蓋房，如今在自己垂暮之年，卻換來中油殘忍切割，只能組成自救會爭取權益。

本月2日下午，受到軒嵐諾颱風外圍環流影響，全台各地下起陣雨，本刊與中油嘉義勞宅住戶相約碰面，年邁的住戶講起中油公司近年不斷調漲租金的作為，有的人義憤填膺，也有人失望淚水在眼眶中打轉，他們的心情就和門外的天氣一樣愁雲慘霧。

本刊調查，國共內戰後期國民政府退守台灣，身為重大建設、工業發展的基石「石油」成為政府輔導並高度重視的產業，為了支撐石化工業發展需求，當時是政府獨占企業的中油公司積極在全台各地建廠，對於煉化石油所需的人力需求量也隨之大增。

西元1956年（民國45年）中油公司到現今位於嘉義市興業東路一帶（國光新村一村、二村、三村）設立「嘉義溶劑廠」（現嘉義煉油研究所），為了滿足工廠運作的人力需求，招募大批外縣市員工到嘉義從事煉油工作，且為解決員工居住問題，鼓勵員工就地蓋房，在當時房子比土地還貴的時空背景下，中油以每年1元的租金把土地租給廠內員工。

因為中油多次調漲租金，不少住戶無力支付，因此曾多次上街抗議。（圖／翻攝畫面）

在當時廠區周圍都是荒地的狀況下，員工靠著薪資、貸款蓋出屬於自己的房子，在嘉義這片陌生的土地落地生根，原本廠區周圍的荒地，因為中油的員工們的食、衣、住、行需求也漸漸變成繁華的住宅、商業區，據了解，當時所蓋的勞工住宅數目高達348戶。

但是中油老員工即使身為台灣經濟發展的幕後功臣，晚年卻沒想像的順遂。「我們的祖輩們就像是打火消防隊，公司一有狀況要加班，幾乎是全村出動，這些房子都是我們自己蓋的，但土地租金從原本的一年1元、30元、600元、800元漲到現在的4、5萬元，這要他們怎麼付得出來？」中油嘉義勞工住宅的第三代、自救會長陳冠名說。

「從民國80年代起中油就一直調高租金，以我們家19坪為例，中油目前要求我們每年繳交土地申報地價乘以使用面積的6%金額當作租金，因此從原本的一年800多元現在漲到5萬多元，有的老住戶都已經80、90多歲了，靠著老人年金維生，這筆錢根本生不出來，他們為中油打拼了一輩子，現在落到晚年不保的處境，中油公司怎麼忍心？」陳冠名說。

審計部曾糾正中油公司收租辦法，要求比照國民住宅以周遭地價的千分之二為租金，然而中油公司卻無視。（圖／讀者提供）

據了解，1996年審計部曾糾正中油公司收租辦法，要求比照國民住宅，以周遭地價的千分之二為租金，然而中油公司卻視規定如無物，「中油無限上綱調升租金，這讓我們沒有辦法接受。」陳冠名表示。

「我們並不是暴民，我們也願繳納租金，只是希望中油能以合法、合理的方式對待我們嘉義人，日前召開的協調會中油都不出席，寄陳情書給他們，也沒有回應。」陳冠名說，目前住戶只盼中油能念在老員工一輩子的付出，雙方可以好好談出一個皆大歡喜的方案，別讓住戶們的晚年得在流離失所的恐懼中度過。

對此，律師劉文瑞則表示，根據民法規定，中油必須履行合約精神，當時與住戶們簽署的合約中若已載明租金，在雙方換簽新合約時，必須雙方都同意新租金的徵收方式，中油才可以漲收租金。

中油嘉義煉油廠公關李先生回應指出，本月6日已與當地住戶開協調會，對於住戶需求會簽回公司，由公司進行裁決，煉油廠是地方單位，並沒有調降租金的決策權，「調降租金並不是我們做決定，是由總公司決定，但住戶的心聲我們聽到了。」而對於租金調升，他則表示是因為地價稅關係才會進行調整，一切都合乎規定，並合情合法。

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