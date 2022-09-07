為了因應國內石油需求，中油公司在1956年招募全台各地員工，並在嘉義市國光新村一村、二村、三村附近設廠，為了解決大批員工居住問題，中油以每年1元的金額把荒地租給員工，鼓勵員工自建房屋，時至今日，當地地價今非昔比，為了將土地收回，中油毫無底線地調漲租金，造成不少已年邁退休的老員工晚景淒涼。

「以我們芳安里來說，有跟中油承租土地的老員工有100多戶，他們已經80、90歲了，有的都已經癱瘓在床上，有的還能說話的，也希望中油公司不要苦苦相逼，因為他們根本付不出來這麼高的租金。」芳安里里長陳文彬無奈地說。

阿水伯與阿明伯都在當地居住超過50年，對於租金節節攀升，都擔心自己晚年生活不保。（圖／趙世勳攝）

當年中油公司的員工不少都居住在芳安里，身為第一線的里長，陳文彬接獲許多老住戶的陳情，但卻求助無門。「有的住戶很可憐，癱瘓在床上靠看護照顧，孩子也不在身邊，中油還逼他們要快點換約。」陳文彬講起里民的悲慘境遇，語氣中滿滿無奈與不捨。

據了解，中油要求住戶更換的新合約，是要住戶同意中油的租金調整方案，比照高雄勞宅收費標準，且合約必須每15年一換。有住戶認為，高雄與嘉義的地價差距甚遠，不該適用相同標準，中油此舉似乎是想藉高漲的租金迫使住戶搬離，並保留收回土地的彈性。

本刊調查，根據中油公司的勞工住宅租金辦法，中油將當地勞工住宅分為3類，第一類為現職中油員工；第二類為退休員工、繼承父輩者；第三類為土地經過買賣後的所有人。目前當地住戶中以第一類占3成、第二類占6成、第三類占1成。

而據了解，第一、二類居民除了已經逝世的中油員工外，年邁的長者不在少數，「我在這邊住了50幾年了，原本這邊都是稻田啊，甚至旁邊還是軍營，我們剛來的時候左鄰右舍都是我們的員工，當初他（中油）叫我們來幫他們工作，說是用優惠的方式照顧我們，現在變成過河拆橋，這些房子還是用我們的錢蓋的。」住戶阿明伯說。

嘉義市議員參選人郭定緯拿著厚厚的聯署書，希望中油能可以正視居民需求。（圖／趙世勳攝）

「租金實在是很貴，我很擔心我以後繳不起租金，一年可能要繳7、8萬 我已經退休了，現在國民年金一個月才領4000多塊，我真的很怕繳不出來。」已經在這兒住了70年的阿水伯說。

「我們員工為你（中油）賣命一輩子，用我們血和汗蓋起的家園，現在退休之後就過河拆橋，這讓我們怎麼接受。」中油嘉義勞工住宅的第三代、自救會長陳冠名說，目前當地住戶有４成的人都付不出租金，目前甚至面臨晚年還要去租房子的窘境，有如人間悲劇。

對此，嘉義市東區議員參選人郭定緯表示，截至目前為止，收到許多當地住戶的陳情，他們已經無力負擔這些租金，希望中油能夠出面好好處理，「我手上有厚厚一疊的陳情、連署書，住戶透過我找立法委員翁重鈞協助，希望中油不要再逃避、不要打官腔，更不要欺負我們嘉義人。」

中油嘉義煉油廠公關李先生回應指出，本月6日已與當地住戶開協調會，對於住戶需求會簽回公司，由公司進行裁決，煉油廠是地方單位，並沒有調降租金的決策權，「調降租金並不是我們做決定，是由總公司決定，但住戶的心聲我們聽到了。」而對於租金調升，他則表示是因為地價稅關係才會進行調整，一切都合乎規定，並合情合法。

律師劉文瑞認為中油公司應遵守合約精神，在雙方對於合約沒有共識之前，不能單方面調漲租金。（圖／劉文瑞提供）

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