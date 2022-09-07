謝佳見上月中出席活動，說自己為了拍《決勝的揮拍》暫時戒酒，不過，若把此話當真就大錯特錯了，時報周刊CTWANT在8月初捕獲謝佳見到餐酒館聚餐竟然喝茫，散會時他步伐蹣跚，得讓人攙扶才能搭車離開。

因雙腳不太聽使喚，謝家見需要有人攙扶才能步行。（圖／本刊攝影組）

八月五日，謝佳見出席完戲劇《酷蓋爸爸》第2季活動後，眾人聚集到信義區一家餐酒館續攤，直到六日凌晨近兩點才散會。謝佳見步出餐廳時，眼神看起來像要往前，雙腳卻不聽使喚往左走，使出謎之步伐的他，顯然是已經不勝酒力，連同店家人員共三人幫忙護駕攙扶。

在旁人協助下謝佳見準備上車離開。（圖／本刊攝影組）

謝佳見在旁人攙扶之下，終於能坐上車，負責攙扶的工作人員還將手上的塑膠袋遞給開車的人，如此貼心準備，想必應該是避免後續的路程中發生「忍不住」的情況發生。

工作人員貼心地遞上塑膠袋以防萬一。（圖／本刊攝影組）

向來不避諱對酒的喜愛，謝佳見曾被拍到喝醉綜藝摔，但他非常樂在其中，覺得那樣的自己很可愛，不會因此就不喝了，且歡迎狗仔來拍，笑說「記得鎖定我」，他也表示自己喝酒不會鬧事，就是朋友一起玩開心而已，且都安全至上找人代駕，幽默態度博得大眾好感。

※飲酒過量，有害健康，酒後不開車，安全有保障。

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