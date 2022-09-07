大陸一名13歲男童暑假宅在家，每天吃飽就睡懶覺，結果開學前胖了一圈，被媽媽勒令運動減肥，結果才跳繩不到5分鐘，就出現頭痛、眼歪嘴斜與半邊身體失去知覺的狀況，緊急送醫檢查發現竟是急性腦梗塞（缺血性腦中風），讓家人非常擔心，所幸送醫即時，透過手術治療男童的狀況已經好轉。

綜合陸媒報導，大陸江蘇省南通縣一名13歲的男童暑假宅在家胖了一大圈，如今快要開學，男童的母親勒令兒子運動減肥。怎料男童才剛跳繩5分鐘就狂喊頭痛，起初男童母親以為兒子又想偷懶，後來才發現兒子已經眼歪嘴斜、半邊身體不能動，嚇得她立刻叫救護車，將兒子送到住家附近的醫療院所檢查治療。

男童媽媽表示，醫師檢查後推估兒子可能罹患了「急性腦梗塞」，但面對年紀這麼小的孩子急性腦梗，要如何使用靜脈溶栓藥物遲遲無法作決定，因此只能建議患者家屬轉院至南通大學附屬醫院治療。

男童媽媽指出，轉院後本是採取保守治療，但是隔天兒子的症狀卻突然變嚴重，開始有頻繁嘔吐與意識障礙的狀況，因此醫師緊急動手術治療，過程中發現兒子某一側的頸動脈顱內段已經完全閉塞，若不能即時打通閉塞的血管，恐會導致大面積腦梗，所幸最後手術十分成功，兒子的狀況也慢慢好轉。

南通大學附屬醫院醫師分享，兒童腦梗不同於成年人，通常比較隱匿，也相對少見。最常見的危險因素包括顱內血管發育畸形、有先天性心臟病史或心臟病術後等。