今降雨雖沒有昨天多，但範圍擴大了，全台天氣都不穩定。受東北風影響，北台灣白天偏涼，高溫不超過30度，低溫也降至22度；中部高溫稍降至32度，秋天的腳步近了。

今是24節氣中的「白露」，天氣漸轉涼。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，東北風主導中秋節前後天氣，北部已有偏涼的感覺，低溫22度，白天高溫也不超過30度。

受東北風影響，今迎風面有短暫雨，山區午後對流增強，要注意較大雨勢。明水氣減少，各地晴時多雲，午後降雨略擴大至嘉義、南投山區。

中秋節連續假期天氣不錯，若有安排外出或烤肉、賞月，除了中南部山區降雨機率較高，其他地區涼爽舒適；日夜溫差大，這幾天要注意穿著。

歐洲、美國模式模擬，台灣東方海域在未來10天內有熱帶擾動活動跡象，但各國預報相當分歧，主因為擾動在季風環流內發展，位置不同、導引氣流不同，自然結果也不同。吳德榮表示，持續觀察即可，且不管擾動怎麼長，都來不及影響這個周末的連續假期。