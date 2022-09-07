基隆海洋廣場7日上午6時許一名女子不明原因落海。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆海洋廣場7日上午6時許一名女子不明原因落海，附近民眾發現立即報請警消協助，消防員到場將女子救起時已失去生命跡象，立即送醫救治，至於詳細墜海原因仍待警方調查釐清。

基隆市消防局今日上午6時11分接獲民眾報案，海洋廣場靠近東岸一帶，有一名女子落海，立即出動7車、2艇、21人，由仁愛分隊小隊長葉世雄指揮救援。消防員到場後立即跳下海搶救，但女子救起時已無生命跡象，後續由港消救護車送醫。