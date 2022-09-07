宏達電(2498)受惠於VIVE Mars CamTrack虛擬製作解決方案帶動，8月營收相較7月小增。VIVE Mars CamTrack虛擬製作解決方案自8月起已經在美國、加拿大、歐洲、台灣、大陸、澳大利亞、日本和韓國等市場銷售，對營運將注入實質貢獻。

宏達電在VIVE Mars CamTrack虛擬製作解決方案帶動下，8月營收3.13億元，月增加2.7%、年減少14.6%；累計前8月營收27.3億元，年減少16.4%。

宏達電日前推出VIVE Mars CamTrack虛擬製作解決方案，透過特有Lighthouse基地台定位技術，提供簡單、精準的攝影機追蹤模式，協助影像製作團隊創建專業級虛擬影像內容，可滿足小規模的工作室與大製片廠的全方位需求，已於8月起於美國、加拿大、歐洲、台灣、大陸、澳大利亞、日本和韓國陸續地區展開銷售。

此外，宏達電聯手外貿協會打造跨越國界的虛擬開幕活動會場，將實體展會所衍生的場館、交通、人力資源及公衛等議題透過虛擬展覽及活動平台解決方案Engage達成，2022年馬來西亞臺灣形象展則是近期的成功案例。