新光金(2888)子公司新光人壽以「餐桌上的安全，舌尖上的保險」為出發，推出創新設計的「新光人壽食在安心終身健康保險附加條款」(食在安心)，針對消化系統疾病，強化疾病住院以及手術醫療保障，堪稱業界消化功能最佳的醫療保險。同時延續「新光一畝田幸福餐桌」公益理念，新壽宣布每張「食在安心」保單將捐贈100元予台灣食物銀行聯合會，並號召新光小農發揮綠愛心，投入食物銀行續食計畫。

隨著飲食習慣及生活型態改變，國人罹患三高的比例居高不下，十大癌症中，消化系統相關癌症就佔4項。「新光人壽食在安心終身健康保險附加條款」提供「特定住院日額保險金」強化消化系統疾病住院保障、「特定住院手術醫療保險金」補強262項消化器手術、「特定疾病保險金」提供消化器官惡性腫瘤一次給付等保障，可彌補因消化系統疾病住院及手術的費用支出。其「外掛式」設計，對於已經有基本醫療保障的保戶來說，是補強現有保障缺口效益最大、成本最小、效果最直接的方式，為落實公平待客，也開放「嗣後附加」，只要符合公司指定之終身醫療險，就能於尚在繳費中的有效契約上附加「食在安心」，提供多元化選擇，保障更多民眾。

新壽總經理黃敏義表示，新壽長期關注飲食健康議題，今年初啟動「新光一畝田幸福餐桌」公益計畫，號召小農簽署共好誓約，呼籲民眾支持友善耕作的食材，除了落實ESG，也期盼食農共好能成為台灣永續發展的動能。而從社會公益回歸保險業風險保障的本質，「食在安心」保單應運而生，延續綠色公益理念並響應SDGs 2消除飢餓目標，每售出一張保單，新壽將捐贈100元予台灣食物銀行聯合會，除了經費贊助，新光小農夥伴也投入公益，捐出即期優質食材，串聯企業與社會的力量，幫助弱勢家庭。

本次受贈單位「台灣食物銀行聯合會」以分享為概念，每天將賣相不佳或即期，但安全無虞的食材，透過志工收取、烹煮、分送，救助弱勢也減少食物浪費，台灣食物銀行聯合會理事長方荷生從萬華忠勤里做起，目前已於全台設立60間大小型據點，目標推廣至全台319個鄉鎮。方荷生理事長表示，食物銀行與新光的淵源始於未成立之前，當時新壽免費提供新光摩天大樓站前廣場舉辦義賣募款活動，讓他籌措到第一筆啟動資金，從南機場樂活園地開始，逐漸發展成如今的食物銀行，希望能透過本次合作，延續食與善的正向循環。