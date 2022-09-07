金管會為強化保險業風險控管機制，宣布將修法提高轉投資海外非保險本業相關事業的資本適足率門檻，並針對轉投資海外銀行增設3大條件，包括須為金控子公司，同金控下須有銀行子公司並共同出資，且保險子公司出資不得高於銀行子公司。

金管會此次規畫修正保險業國外投資管理辦法，若投資如銀行、票券、信託、證券投信等非保險本業的海外保險相關事業，近3年平均資本適足率應逾250％。若投資海外保險相關事業持股達10％以上，也必須強化投資及風險管理機制。

保險局副局長張玉煇表示，現行規定僅銀行須達250％、其餘則為200％，此次將門檻一致拉齊至250％。同時，針對保險業投資海外銀行業增訂3大條件，除必須是金控旗下子公司外，同一金控必須有銀行子公司並共同出資，且保險子公司出資額不得高於銀行子公司。

據保險局統計，目前僅國壽有轉投資印尼Mayapada銀行及菲律賓中華銀行，且由同金控的國泰世華銀等協助管李。張玉煇表示，相關申請條件等新規定不會溯及既往，因此國壽既有投資架構及比率不需調整，但必須全數落實強化投後管理等相關規範。