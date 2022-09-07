黃珊珊日前宣布以無黨籍投入台北市長選戰，她因過去擁有親民黨身份，因此親民黨主席宋楚瑜是否會為她站台，也成為這次選戰焦點！有評論認為，親民黨創黨副主席張昭雄、前內政部長李鴻源接連替黃珊珊站台，「恐怕都是宋楚瑜的暗筆」。此舉也可能帶動藍營支持者投給黃珊珊，台北市長選戰恐更膠著。

宋楚瑜上月31日陪同3位親民黨提名的基隆市議員參選人莊錦田、楊秀玉及郭美秀赴基隆市選委會登記，被問及是否會幫黃珊珊站台時，宋楚瑜表示，台北市三組市長候選人都找過他，不過他認為應該要先看看候選人提出的政見，再決定要推薦哪位候選人。宋說三組市長候選人，只要站了一個就得罪其他兩個，因此暫時不會做決定。宋說，若其中某位是披著親民黨戰袍出征，他自然責無旁貸，但他現在面對這三組候選人，還可以暫時緩一下，不用馬上決定。

然而，黃珊珊6日宣布，內政部前部長李鴻源出任競選團隊市政總顧問，《中評社》評論指出，黃珊珊宣布辭職參選台北市長的記者會時，親民黨創黨副主席張昭雄全程坐在台下，如今李鴻源也擔任黃珊珊的競選團隊政策總顧問，兩個與宋楚瑜關係匪淺的人接連替黃珊珊站台，恐怕都是宋楚瑜的暗筆，且一個人比一個人有代表性。

該評論提及，黃珊珊競選媒體群組，可見過去親民黨立法院黨團幹部加入，可看出親民黨力挺黃珊珊的態度。而宋楚瑜暗處施力挺黃，恐將帶動藍營支持者投給黃珊珊，包括成功挖角從藍營跳槽的張煥霖、周家宏擔任競總副發言人，藍營部分里長也不畏黨紀替黃珊珊站台，台北選戰恐將陷入膠著。