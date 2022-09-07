金管會統計，防疫保單2022年截至9月5日理賠金額達646.08億元、周增54.13億元，疫苗保單理賠金額160.54億元、周增18.1億元，雖較前周略降、仍續處理賠高峰期。合計防疫雙險今年以來理賠金額已達806.63億元、周增達72.23億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售，防疫保單今年截至5日合計承保件數473.32萬件、周增1.86萬件，保費收入45.06億元、周增0.2億元，較前周新增3.5萬件、0.46億元明顯減少。

而防疫保單今年截至5日理賠件數達170萬件、周增12.77萬件，理賠金額達646.08億元、周增達54.13億元，雖較前周新增14.27萬件、57.86億元略降，仍續處理賠高峰期，未見明顯下降。累計理賠金額已達今年保費收入的14.34倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至5日承保件數240.36萬件、周增1.23萬件，保費收入10.11億元、周增0.03億元，較前周新增2.23萬件、0.07億元明顯減少。

不過，疫苗保單今年截至5日合計理賠近數達38.62萬件、周增4.45萬件，理賠金額160.54億元、周增18.1億元，雖較前周新增5.37萬件、20.8億元減少，仍續處理賠高峰期。累計理賠金額達今年保費收入的15.87倍。

對此，目前已有4家產險公司申請增資獲准，包括富邦產險150億元、新安東京海上產險147億元、國泰世紀產險100億元、中信產險40億元，合計申請增資437億元。其中，國泰世紀及中信產險已完成增資，富邦及新安東京海上產險則仍在進行中，預計本季完成。