國民黨桃園市長參選人張善政日前遭週刊爆料研究報告涉抄襲，遭到綠營猛烈攻擊，對此他強調用途合法，反控這是抹黑。而一份最新的街頭「民調」，訪問近30人的結果，「他」獲得最多人支持，且差距相當大。

張善政日前回應，對於此事已經清楚的說明，該計畫主要精神是在引進國外農業電子化的新發展資訊，給國內的研究單位參考引用，「既然是這個目的的話，引用一些文獻報告的精華，畢竟是必要的，沒有什麼抄襲的問題」。

YouTube頻道網紅「桃園孫先生」昨（6）日前往桃園市中壢區，進行市長街頭民調投票，結果顯示張善政的得票為14票，遠超對手鄭運鵬（6票）、賴香伶（6票）與鄭寶清（4票）。

對此網友們也紛紛留言發表看法，表示「張善政必定當選」、「張善政、蔣萬安都要再加把勁穩住選情進入安全範圍，否則還有近三個月時間，隨時會有變化」、「可否去以前張待過的龍潭做民調？」、「中壢區本來就是藍營優勢區，所以平常心看待」。