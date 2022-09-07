內政部昨日（6）發文，以「笑死」來形容各種詐騙話術，並舉例包括有人說ATM可解除分期付款、有人說去柬埔寨月薪8萬、有人說在台灣吃海鮮很奢侈等，但引發爭議、遭大批網友灌爆，其中多人質疑政府竟帶頭霸凌受騙國人、格局低下；國民黨台北市議員徐巧芯更現身踢館，以綠營高官糗事反虧，獲得許多網友按讚支持。

內政部昨日在臉書發文表示：「教大家一句面對詐騙的最佳回答：『笑死！』」並舉例包括「笑死，竟然有人說ATM可以解除分期付款」、「笑死，竟然有人說點數可以援交」、「笑死，竟然有人自稱美國將軍要來台灣結婚、「笑死，竟然有人說可以帶大家飆股賺大錢」、「笑死，竟然有人說一頁式購物網站俗擱大碗」、「笑死，竟然有人說去柬埔寨一個月可以賺8萬」、「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。

此文湧入超過2000則留言，幾乎一面倒都是批評聲浪。徐巧芯本人現身留言：「笑死，內政部長竟然吃姑婆芋吃到中毒。笑死，內政部長的女兒在陳時中選辦工作不讓人知道。笑死，內政部長徐國勇被點名該下台，一邊說不戀棧一邊對記者動怒撥開人家的手。笑死，人家說的是自己以前家裡窮所以吃海鮮很奢侈，內政部的臉書竟然斷章取義台灣藝人的發言。」徐的留言獲得大批網友按讚。

不僅如此，網友也紛紛留言：「看到我們內政部的水準，身為國民不但笑不出來，只覺得尷尬得要死」、「嘲笑受騙國民很好玩？」「我國政府就這點水準？請問格局與水準在哪？」「你們這些高官，有沒有思考過為何國民會受騙？多少人是未能獲得高等知識，或者經濟因素實在走投無路」、「如果台灣真的好，會有那麼多人想離鄉背井去柬埔寨？」「笑死，政府帶頭搞霸凌」、「笑死，竟然有人說要全黨力挺抄襲仔」。