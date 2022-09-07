桃園一名13歲的少女與繼父同住，繼父卻於2020年至2021年間強行性侵少女10次，少女不堪遭侵犯便逃家，經由同學的家長協助報警，全案才曝光。桃園地院審結，依妨害性自主等罪，判繼父應執行15年徒刑。可上訴。

判決書指出，男子為13歲少女的繼父，竟罔顧人倫，於2020年10月至2021年6月間不顧少女的意願，強行觸摸少女的胸部、下體並性交10次，直到2021年6月間少女不甘受辱逃家，由同學家長協助報警。

檢方偵訊時，男子坦承犯行，警方提供偵查隊承辦警職務報告、性侵害案件通報表、醫院疑似性侵害事件驗傷診斷書、案發現場蒐證照片等事證，檢方認為堪認男子罪行，依家暴妨害性自主罪提起公訴。

桃園地院審理時，法官指出，少女年紀尚幼，但男子只為了滿足個人慾望，不顧少女的身心發展與感受，對少女強制性交，無視少女的性主權，對少女的身心健全發展影響大，違反社會善良風俗，應當嚴加譴責。

法官審酌男子認罪，態度尚可等，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處7年6月，又成年人故意對少年犯強制性交等9罪，各處3年6月，應執行15年徒刑。可上訴。