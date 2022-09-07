今年56歲「美魔女」胡文英最近因上綜藝節目，分享自己與小鮮肉曖昧的過程而爆紅，擁有纖細火辣身材的她，勤於保養並靠著運動與飲食維持體態。胡文英也非常樂於跟粉絲分享生活，日前她曬出一系列身穿比基尼的養眼美照，網友讚美連連，甚至向她喊話「多吃一點」。

胡文英在IG上PO出好幾張在宜蘭粉鳥林照片，只見她站在碎石上，身旁是一片湛藍的海景，胡文英穿著有彩色愛心圖案的白色比基尼，能看出她非常纖細，完全沒有一絲贅肉，甚至可以明顯肋骨痕跡，最讓人讚嘆的是不科學的螞蟻腰，而她一貫造型黑色長髮，與妹妹頭劉海讓她看起來年輕不已。

胡文英曬出辣照，引發網友暴動。(圖/胡文英 臉書)

她在文中寫下：「颱風過後的粉鳥林，一個人的包場拍攝，陣陣的風雨，阻擋不了攝影魂，早已經和攝影師約好昨天拍攝，原本我還一度猶豫是否改期？幸好攝影師堅持，拍攝出來不一樣的氛圍」，記錄下颱風過後的拍攝日常。

而胡文英這身辣照曝光後，網友們紛紛湧入留言區回應「妳這超越逆齡的境界了」、「身材保養太完美了吧」、「超級性感」，當然也有部分網友看了覺得太瘦，貼心喊話要她「多吃一點」。

胡文英曾經歷離婚風波，現在則過的相當充實，本來就是模特兒的她，會上節目、接外拍以外，也陪二女兒鄭靚歆參與《全明星運動會》的錄影，她們還會一起去健身房，養成了每天固定會花個10到20分鐘運動的好習慣，她也笑稱「人要動才會活，汗水就是最好的化妝水」。