張育成生涯百安。（MLB台灣臉書）

台灣好手張育成在大聯盟生涯的第100支安打出爐！光芒7日對戰紅襪，張育成先發游擊手打第八棒，2局下的首個打席就擊出左外野平飛安打，可惜後面被隊友的雙殺打害得出局。6局下張育成直接敲出陽春全壘打得分，個人本季第4轟，生涯第14轟。光芒最終8比4戰勝紅襪，持續衝擊美東王座。

張育成近兩次上場都擊出安打，同時成為首位「百安達陣」的台灣選手。他2019年6月29日在印地安人（守護者）例行賽初登大聯盟，打了將近4個球季，今年先後轉到海盜、光芒。總計在印地安人繳出69支安打（10轟），海盜隊7支安打（1轟），光芒25支安打（3轟），累積14轟、60打點也是大聯盟「台灣第一重砲手」。

Oh my goodness

Oh my dang

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Back-to-back homers by Bethancourt and Chang pic.twitter.com/sqZMpUk3Eo — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 7, 2022

紅襪派出左投老將希爾（Rich Hill）先發，擅長對付左投的張育成只等了1球就對著進壘的切球出棒，敲成他拿手的左外野安打。雙方第2次對決是張育成擦棒球被三振。6局下紅襪換了中繼投手巴札多（Eduard Bazardo），結果遭到貝登寇特（Christian Bethancourt）、張育成「背靠背」的陽春炮狙擊！8局下張育成最後一個打席拿到四壞保送。總計張育成3打數2安打、1打點、1保送，打擊率上升到0.216、總攻擊指數0.604。