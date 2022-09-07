女星謝忻走出與阿翔不倫戀及未修圖毛片外流風波，如今返回演藝圈重啟事業，經常在社群平台分享生活日常的她，近來曬出運動後無修圖的素顏照，沒想到狀態好到不像40歲，讓網友直呼太離譜了。

謝忻從綠島打工換宿回來後，便加入本土劇拍攝，滿檔工作仍不忘抽出時間運動的她，在instagram曬出在河濱公園慢跑的照片，只見她寫道：「有時沮喪，有時亢奮。有時痛苦，有時快樂。時而思緒專一，時而思緒飛揚。不同的心境，就這麼跑著。11月27日，故宮南院馬拉松，42K，不見不散」，除了疑似透露近日心聲之外，也表示正在為日後馬拉松提前做準備。

不過令人驚豔的是，謝忻附上一張剛運動完的自拍照，只見她雖然是素顏模樣，不過膚質狀態及氣色看起來都相當好，不見歲月在臉上留下痕跡的她，完全看不出來已經40歲，也讓網友紛紛留言：「素顏真的感覺好好看」、「運動可以短暫適放壓力」、「加油，人生無常快樂最重要」、「活就要動，純粹是為了活下去」。

謝忻日前在instagram限動PO出素顏照，透露從小到大都不是黑皮膚的人，但因拍戲曬傷導致膚色不均、膚況不穩定，不禁無奈表示：「曬黑曬傷真的很煩，就是那種很擾民的情緒一直揮之不去」，好在後來透過保養品改善回來，相當滿意成果的她，不僅公開素顏照，還開心表示：「整個白回來了」。