藝人楊丞琳在大陸綜藝節目中稱「在台灣吃海鮮是奢侈的」，不少人開始在臉書分享自己吃的海鮮照，貼文後面還附加一句「都是海鮮，哪裡奢侈？」以諷刺楊丞琳。精神科醫師沈政男打臉表示，大家平常吃的只能稱得上是海產，海鮮都是宴客在用的食材，「因為海鮮就是比較貴」。

沈政男今（7）日凌晨於個人臉書指出，海鮮是宴客用的，平常吃的白蝦、虱目魚、蛤仔湯、炸魷魚等，就只是海產。他認為平常大家的午餐大多是排骨飯、雞腿飯，好一點就是虱目魚肚飯，連蝦子都不會有，他問現在坊間的自助餐，哪一家有蝦子？「因為是奢侈品嘛！」

沈政男表示，現在吃吃到飽，1000元以下已吃不到什麼海鮮了，只有非常小的螃蟹和蝦子，或是限量的牡蠣，他強調「就因為海鮮是奢侈品」，就算是到有水族箱式的快炒店，一般人也不會點「時價」的螃蟹，若是點三杯中卷，一盤要價400至500元，相較於一盤200元的三杯雞，「海鮮就是貴很多」。

沈政男說，台灣四面環海，除了便宜的魚種，台灣人平常吃的海鮮並不多，因為就是不便宜，他問「你上次吃到螃蟹，是什麼時候的事了？點開外送平台，搜尋海鮮能跑出多少店家？很少。因為海鮮就是比較貴」。