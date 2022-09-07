龜山警和行員合力阻詐100萬。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

龜山區72歲葉姓男子去年7月至台北高爾夫球場打球時，球友邀請葉男進入投資理財社團，並表示該公司利用最新投資以AI程式自己選股，保證賺錢，葉男起初對此公司心存懷疑，都只在群組內潛水，直到今年9月初，群組內一名自稱投資專員的陳小姐主動向葉男聯繫，表示提供一檔穩賺不賠的標的，葉男信以為真昨日13時許到金融機構臨櫃匯款100萬元到指定帳戶，行員關懷提問發現異常向大華派出所通報，員警趕到現場向葉男說明投資理財不可能穩賺不賠，不要相信LINE群組內的騙人話術，並且提供許多則網路新聞給葉男都是投資詐騙的手法，經過警方苦口婆心勸說下，葉男終相信警方也允諾不會再匯款。

龜山分局大華派出所警員鄭樺陽昨日13時許接獲轄內金融機構報案稱疑似有詐騙案件，員警到場了解後，一名葉姓男子（72歲）前往龜山區文化二路金融機構臨櫃匯款100萬，還要約定指定帳戶，以後直接後網路銀行投資不用臨櫃匯款，經行員及員警關心提問，男子表示去年經由球友介紹加入一個投資股票LINE群組，表示群組內專員告知利用新研發的AI軟體系統，能夠智慧選股選到穩賺不賠高報酬的標的。

葉男說起初他也有點懷疑，但今年九月初群組內一名陳專員主動向其聯繫，並表示群組內的其他成員從去年到今年已經賺到翻天了，並提議葉男先匯款100萬元到指定帳戶，投資一檔穩賺不賠的標的，吸引葉男匯款投資，員警向葉男說明LINE群組內操縱股票已有諸多被害人因此受騙之情事並讓他瀏覽網路新聞，經員警及行員苦口婆心勸阻，切勿輕易綁定約定帳戶並匯款給陌生人後，李男才相信並答應不再匯款，並對於行員及警察的熱心協助表達深深地感謝。

大華派出所副所長呂恩惠呼籲民眾投資心態要正確，若有人說穩賺不賠的飆股或選股工具就要小心是詐騙，另外也提醒民眾一定要有資安意識，只要出現要求匯款、轉帳，就要提高警覺，務必冷靜向警政機關或165反詐騙專線查證，才不會讓辛苦的錢落入詐騙集團手中。