總統蔡英文2日在臉書發文宣布基本工資連續7年調升，強調這是對年輕朋友的支持，並高喊「過去的政府做不到，但是我們做到了」。但一份逾6萬8400人參與調查的最新民調卻顯示，高達33.9%民眾認為漲幅偏低，更有高達47.1%民眾非常擔心基本工資調漲會帶動物價上升，可見民生現況與蔡英文的認知呈極大反差。

《Yahoo奇摩》自2日起針對基本工資議題進行網路民調，截至（7）今日早上8時，已有超過6萬8400人參與調查。對於「基本工資明年月薪調漲至2萬6400元、時薪176元，符合你的期待值嗎？」，認為漲幅偏低的民眾有33.9%、不知道／沒意見31.3%、漲幅剛好20.5%、漲幅偏高14.3%。

而針對「你是否擔心基本工資調漲會帶動物價上升？」非常擔心的民眾有47.1%、有點擔心23.4%、不知道／沒意見14.1%、不太擔心9.0%、完全不擔心6.4%。

至於「總統蔡英文喊話年輕人起薪至少3萬元，你認為基本工資應該跟上嗎？」非常贊同的民眾有29.5%、還算贊同23.3%、不知道／沒意見20.7%、完全不贊同14.4%、不太贊同12.1%。