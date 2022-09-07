一名開店做生意的老闆娘患有甲狀腺機能低下，必須吃藥控制，且容易發胖很難瘦身，卻遇到一位常客4度嘲笑她身材胖，她實在忍不下去決定反擊，反嗆客人如果得癌症會比她早死，把客人氣得馬上走人。

這名老闆娘在臉書「匿名2公社」指出，她是甲狀腺機能低下的患者，必須吃藥一輩子，而且容易水腫、易胖，減肥速度很慢，但卻遇到女客人嘲笑她「老闆娘妳怎麼還是那麼胖，胖很醜妳知道嗎？」她向對方解釋，身材走樣是因為罹患疾病，但還被對方嗆是在找藉口。

老闆娘表示，這位客人已經是第4度取笑她的身材，氣不過之下忍不住反嗆，「我胖不行嗎，如果我們同時得癌症，妳會比我先死，因為你太瘦，不能化療，我有的是本錢化療」，氣走客人。

老闆娘直言，知道自己這次講話很嗆，但她就是想給對方教訓，且這種沒禮貌的客人，她寧願不要。帥氣的發言吸引了2000多名網友按讚，紛紛留言：「支持你！嗆得好」、「適當的反擊我覺得很ok，憑什麼她可以這樣隨意攻擊別人？幹得好」、「有些人自以為這是幽默風趣，沒想到是對別人的打擊」、「妳做的好，如果可以瘦誰願意胖」、「第4次才回擊，妳算很有修養了」。