為兼顧與國際接軌、防疫工作及促進社會經濟活動需要，指揮中心宣布自12日起，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇。對此，旅行社業者並不看好，因除入境仍要隔離外，目前入境旅客每日根本不到1000人，不少網友也認為，「看到隔離就不想入境了」、「等接近選舉時就會開了啦，現在都在演戲而已」。

指揮中心日前指出，鑒於全球多數國家已開放邊境，並回復疫情前邊境管制措施，經綜合評估，在入境人數持續總量管制、兼顧防疫工作及疫情可控的前提下，12日起恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國免簽證來台待遇。

根據《中國時報》6日報導，旅行公會全聯會理事長蕭博仁直言此政策「根本無效」，因為歐美等長程一點的國家旅客來台大約8到10天，但是光防疫隔離就要3天，若扣掉首日是晚上到台灣不能算入，幾乎近半時間都在隔離，對旅客毫無吸引力。

不少網友亦對此在《Yahoo新聞》相關報導底下留言，共有超過450則討論，其中有人認為，「看看那些國家現在的生活，有幾個人會想來這被隔離和被迫戴口罩？」「國內染疫者，遠遠高於入境者，還在3+4，外國旅遊者，根本沒有興趣來台灣」、「外國政客跑來台灣沒有一個抓去隔離，為啥遊客需要，這根本就是雙標」、「爛透了！現在才在免簽，重點是仍要隔離，誰要啊」；但也有人表達贊同，「台人的生命安全隔離是一定要做的，而且要嚴格把關」。