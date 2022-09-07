林秉樞(中)(本報資料照片)

民進黨籍女立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，林秉樞去年12月遭收押禁見，但人在看守所的林秉樞卻透過律師黃國城發表286字的「道歉聲明」，被外界質疑是「隔空串證」，引發議論。法務部指示台灣高檢署將黃國城移付懲戒，今年初新北地檢署將黃國城移付律師懲戒委員會懲戒，律懲會日前開會討論這件懲戒案，由於多數律懲委員都認定黃國城違反《律師倫理規範》，決議予以申誡，並附條件要求黃國城須自費接受律師倫理規範6小時研習。

對此，黃國城表示，他因尚未接獲通知，不清楚律懲會決議結果，因此目前不便回應。依法黃國城若不服律懲會決議結果，可向律師懲戒覆審委員會請求覆審。

林秉樞去年被爆出對「港湖女神」立委高嘉施暴、幽禁飯店2天，並握有私密影片，高嘉瑜向檢警提告後，檢警去年12月拘提林秉樞到案，新北地檢署檢察官複訊後聲押禁見林秉樞獲准。但不久，被收押的林秉樞卻透過律師黃國城首度對外發表「道歉聲明」，指「對社會、家人和高委員鄭重道歉，可以的話願下跪道歉」。

林秉樞聲明還說：「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤」，「懇求大眾別把時間浪費在這案子和我身上」，被拘提後完全不知道外面發生什麼事，只透過律師稍微了解，「沒想到會影響公投的討論，甚至是1月的立委補選」，請大家把焦點回到公共議題，不要浪費在「廢人」身上。

但林秉樞的聲明一出，立即引發議論，外界質疑林秉樞藉由發表聲明「隔空串證」，因而「惹怒」法務部，法務部指示台灣高檢署主動徹查嚴辦律師是否涉及違反偵查不公開、違反《律師倫理規範》，並依法移付律師懲戒委員會懲戒，以維護司法公正與律師尊嚴。

案經新北地檢署分案調查後，於今年1月將黃國城移付律師懲戒委員會懲戒。律懲會日前開會討論，會中律懲委員一度熱烈討論，雖然部分委員有不同意見，但多數委員都認定黃國城為羈押中的被告發表聲明，行為可議，已違反《律師倫理規範》，決議予以申誡，並附條件要求黃國城須在懲戒案決議確定起 6個月內，自費接受律師倫理規範6小時研習。

林秉樞高嘉瑜黃國城律師懲戒法務部新北地檢署台灣高檢署申誡覆審立委律師倫理規範研習收押禁見看守所偵查不公開港湖女神