新北永和5日晚間發生分屍案，54歲梁男遭肢解，屍體剩左腳且頭顱消失，兇嫌大哥昨（6日）下午落網時坦承犯行，應訊時宣稱弟弟長期借錢，已欠兇嫌4萬餘元，31日兩兄弟再度大吵，兇嫌1日凌晨趁弟弟熟睡時一刀刺向心臟，並分2天將支解的屍體丟進垃圾車，直到5日發現有警方在家門口徘迴，才嚇壞準備逃亡，警方調查，兇嫌股票及存款約超過3千萬，每年可收進40萬利息，卻因為弟弟欠4萬多元不還就痛下殺手，令人匪夷所思。

警方查出，身為家中大哥的梁嫌，股票及存款收取股息股利及現金利息，約有三十多萬元，檢警推估，梁男目前名下有超過三千萬元動產，和生活困頓的弟弟有極大反差，最後卻為錢引發殺機。

據悉，兇嫌向警方供稱，死者梁男每次都向他借3至5千，已陸續借了5萬元未還，31日晚點兄弟倆再度爆發口角糾紛，他遂在本月1日凌晨3點趁弟弟睡著時一刀刺向心臟，對方當場斃命，早上6點多將死者頭部砍下，中午1點多扔垃圾車，隔天（2日）清晨再將雙手、右腳砍下，晚上7點多再度丟垃圾車。

死者友人聯繫不到人報案後，警方發現屍體，兇嫌在5日晚間發現有警察在家門口，心虛之下收拾行李與財物搭公車逃離，當天先露宿公館街頭徹夜未歸，6日把行李寄放在超商後，又搭車去了三重、台北車站，龍山寺，返回公館羅斯福路的超商時就遭警方逮捕；目前警方將在明日將兇嫌移送地檢署。

警方表示，兇嫌遭逮時身上有16萬5千元現金，行李箱裡面也裝滿棉被衣物，疑似打算逃亡，兇嫌將行李箱寄放超商，警方調閱監視器後，調派人力埋伏，昨下午順利逮人。梁男大哥被逮回警局時，情緒略憤怒，面對記者提問表示，弟弟「一個人住三間房」且借錢不還，他感覺被欺負才痛下殺手。