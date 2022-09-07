民進黨前立委鄭寶清日前正式宣布參選桃園市長後，當地選情成政壇焦點。一份最新民調顯示，看好國民黨參選人張善政的民眾高達45.6%，遠勝看好民進黨參選人鄭運鵬的13.8%、鄭寶清的12.0%、民眾黨參選人賴香伶的3.7%，此民調若與在地選民傾向相符，綠營在桃園市的執政恐被終結。

《Yahoo奇摩》自8月29日起針對桃園選情進行網路民調，截至今（7）日上午8時，已有超過6萬4800人參與調查。在「你看好誰當選桃園市長？」這題，看好張善政的民眾有45.6%、不知道／沒意見24.9%、鄭運鵬13.8%、鄭寶清12.0%、賴香伶3.7%。

而針對「你覺得鄭寶清參選會對桃園選情勢力消長產生影響嗎？」認為一定會的民眾有41.3%、不知道／沒意見19.1%、可能會18.4%、不太會14.1%、一定不會7.1%。

至於「你會評估哪些個人特質作為投票參考？」前五名則依序為：施政能力63.6%、道德標準51.8%、危機處理34.2%、國際觀30.3%、政黨背景13.1%。