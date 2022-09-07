國民黨主席朱立倫日前接受外媒專訪時，被問及會否參選總統，僅回應國民黨將贏得選舉，並隨即表示，「謝謝你的採訪，時間到了，謝謝」，就自行結束對話，場面略顯尷尬。

《德國之聲》昨（6）日刊出朱立倫的專訪，記者Richard Walker和他首先針對兩岸關係進行討論。朱立倫強調，國民黨的立場就是要維持現狀，並積極與大陸透過對話緩解關係，而民進黨的政策是不接觸、不溝通、不對話，完全把台灣置於危險境地。

朱立倫提到，台灣大多數人都希望與大陸保持現狀，Richard馬上質疑，「但這卻沒有體現在國民黨的支持度上」，並指出最新數據顯示，國民黨支持率僅剩14％，雖然朱以「不要給我們任何從民意調查中得到的錯誤訊息」反駁，但Richard強調，此數據是來自受信賴的政大民意調查。

朱立倫表示，若看最近的民調，可以發現和民進黨相比，國民黨正在上升中，並說即將到來的選舉就是最好的民意調查，Richard聽完後追問，「你會競選總統嗎？」朱立倫僅回覆，國民黨會贏得選舉，接著就打斷雙方對話，「謝謝你的採訪，時間到了。」