小編今（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工龍頭台積電傳出將關閉四台極紫外光（EUV）曝光機，市場擔憂是否為後續需求不振及客戶擴大砍單？然而據設備業者指出，台積電將舊的四台EUV曝光機關機的目的，是為了將設備升級到3600D規格，升級後的單機生產量能（through put）可提升18％左右。

【1】設備業：台積關四台EUV 是為升級

上周已有外電報導指出，傳聞台積電可能從年底開始關閉部份的EUV設備，一方面是因為市場需求可能出現鬆動，另一方面則是EUV設備非常耗電。設備業者指出，像曝光機這類高精密度的半導體機台，就算市場景氣不好、客戶大幅砍訂單，晶圓廠也很少會做出關機的動作，而台積電這次將部份EUV曝光機關機，主要是為了進行設備升級，與近期市況無直接關係。

【2】2大因素衝擊 全球核電大復活

俄烏戰爭掀起的能源短缺危機籠罩全球，加上實現碳中和以對抗氣候變遷的壓力，歐美日過去追求「去核」的政策出現轉彎，從美國《通膨削減法案》補助核電，到德國核電廠延後除役、日本重新發展核電，全球核能發電大有復辟之勢。

【3】聯電滿載 8月營收又新高

晶圓專工大廠聯電受惠於新增產能開出及新台幣匯率趨貶，6日公告8月合併營收253.46億元，續創單月營收歷史新高。聯電第三季產能利用率維持滿載，車用及工控相關需求續強，抵銷手機及筆電等消費性電子低迷需求，法人預期聯電第三季營收可望較上季小幅成長並續締新猷。

【4】美國三強壓頂 新台幣恐將貶破31元

新台幣6日收在30.746元的近三年新低，單日貶值3.6分，總成交量放大至23.55億美元的逾二個月單日最大量。匯銀主管指出，外資小幅賣超台股不到1億元，但在匯市卻擴大匯出力道。

【5】BA.5來勢洶洶 防疫雙險理賠已破800億

9月才開始，防疫保單及疫苗險今年累計理賠金額已破800億元。據保險局6日公布最新統計，截至9月5日為止，產險防疫保單理賠逾170萬張，理賠金額累計已達646億元，近一周增加54億多元，而產險及壽險都有的疫苗險則已理賠38.6萬件，累計理賠近160.55億元，近一周增加18.1億元。