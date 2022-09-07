羅智強子弟兵、台北市議員參選人楊植斗。（圖／取自楊植斗臉書）

女星楊丞琳近日在節目提到，自己小時家貧「在台灣沒吃過什麼海鮮」及「我在台灣長大，但我是廣東人」等，引發爭議，大批親綠政治人物更對此不斷嘲諷。國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗則痛批，政壇有一位「假面甜心」議員稱宜蘭50片生魚片只要400元，這樣的價格她認為不算奢侈，但楊植斗表示，這價錢對許多家庭而言會造成壓力，畢竟小老百姓不像某些高官及其二代，根本不知民間疾苦。

楊植斗昨（6）日在臉書發文透露，政壇有一位「假面甜心」議員，說宜蘭50片生魚片只要400元，這樣的價格她認為不算奢侈。楊植斗說，這個價格看在饕客的眼中當然並非驚人數字，但對不富裕的家庭來說，吃一頓生魚片經濟上肯定有些壓力。

楊植斗指出，雖然台灣海鮮資源豐富，大部份人確實可以大啖美食，但仍改變不了有些低薪族和弱勢族群就是吃不起海鮮的處境，但他認為，吃不起海鮮又如何？

另外，楊植斗強調，楊丞琳自幼家境不好，還是靠著努力熬出一片天，這樣的人值得欣賞，卻被民進黨群起攻之，令人傻眼，他更直言：「但也沒錯啦！畢竟楊丞琳不是政二代，沒辦法像陳時中團隊裡的人一樣，等著接班當官，政二代們忙著作圖嘲諷楊丞琳，不懂百姓的苦，也是理所當然。」