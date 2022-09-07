知名直播主連千毅被指控涉及NFT（非同質化代幣 ）詐欺案，昨（6）日刑事局偵四大隊掌握連千毅等詐欺犯罪事證搜索拘提，現場查獲連千毅、楊耀福等4人到案並查扣直播GRA鑽戒15只、Iphone 13模型機28支，以及「著作權及肖像權使用同意書」與籌設發行NFT等相關文件資料，經調查發現，連千毅限量NFT贈送的鑽石都是中國山寨人工鑽石，iPhone 13也是展示用的塑膠模型機，就連賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品。

警方查扣直播GRA鑽戒15只、Iphone 13模型機28支，以及「著作權及肖像權使用同意書」與籌設發行NFT等相關文件資料。(翻攝畫面)

據了解，日前YouTuber「勾起你心中的惡」日前爆料連千毅發行的NFT有詐騙嫌疑，兩人公開互嗆，後續陸續有十多人提告連千毅，指控對方利用NFT詐騙數十萬元。

刑事局偵查第四大隊接獲報案，指稱被害人向連千毅等人購買虛擬通貨NFT區塊鏈商品後，無法兌換相關賦能及商品，獲報後與新北市刑大、蘆洲、永和、板橋分局、台北市北投分局、高雄市三民第一分局、桃園市中壢分局、保二總隊等單位共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官黃冠傑指揮偵辦。

據了解，警方於現場查扣直播GRA鑽戒15只、Iphone 13模型機28支，以及「著作權及肖像權使用同意書」與籌設發行NFT等相關文件資料，經調查發現，連千毅限量NFT所贈送的鑽石其實都是中國的山寨人工鑽石，iPhone 13也是展示用的塑膠模型機，連賓利手錶則是來自對岸的貼牌商品。

對此，連千毅否認詐欺，認為只是幫NFT發行代言行銷。刑事局偵四大隊訊後將連千毅等4名嫌犯依詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移送訊後移送新北地檢署偵辦，新北地檢署6日晚間諭令連千毅20萬元交保，其餘3名嫌犯分別以10萬、5萬元交保，但連本人尚未走出地檢署，疑似因另涉他案，由刑事局專車接走。

涉NFT詐騙吸金，連千毅遭警方上銬移送新北檢。（翻攝畫面）