經濟衰退隱憂仍在，美股收黑，投資人抱持觀望態度，台股今（7日）以14557.86點開出，下跌超過110點，隨後跌幅擴大至超過200點，權值股台積電挫低13元，觸及476元，聯發科下跌10元，觸及619元，航運三雄除了暫停交易的長榮外，陽明與萬海下跌超過2%。

台股昨（6日）上漲16.10點，收在14677.20點，成交值為1820.64億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超3.79億。自營商賣超12.29億，投信買超9.16億，外資及陸資賣超0.66億。

美股四大指數續跌，道瓊下跌173.14點（或0.55%）至31145.30點，那斯達克指數挫低85.96點（或0.74%）至11544.91點，標普500指數跌16.07點（或0.41%）至3908.19點，費城半導體跌27.80點（或1.07%）至2571.47點。