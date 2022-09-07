無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前到選委會登記參選時，台北市長暨民眾黨主席柯文哲與多名台北市議員候選人到場相挺，但有臉書粉絲專頁從YouTube影片數聲量發現，在目前台北市長選舉的相關角色中，柯僅贏過國民黨台北市長候選人蔣萬安，甚至落後黃珊珊一大截，「難怪柯文哲口出髒字，沒人理了就找個代罪羔羊踩，想藉此抬高自己低迷已久的聲量。」

臉書粉絲專頁「聲量看政治」今（7）日稍早po文，從YouTube的影片數，來解讀台北市長選舉相關人物的聲量，並提出2觀點。該粉專從社論YouTube、政治人物YouTube、新聞YouTube、政黨YouTube的集合來看，發現柯文哲的影片數10日線趨勢，只贏過蔣萬安；而從泛綠、泛紅、泛白以及泛藍這4大政治立場YouTube集合來看，柯文哲更是落後黃珊珊一大截。

該粉專諷刺表示，難怪柯文哲口出髒字，沒人理了就找個代罪羔羊踩，想藉此抬高自己低迷已久的聲量，可惜結果反而造就台北市議員林穎孟的即時搜尋聲量狂飆。

柯文哲日前赴台北市議會質詢時，林穎孟拿出民間團體發起的「捍衛台灣．絕不投降」承諾書，走到質詢台前要求簽署，但柯不願意且痛批，「我根本不想理你，那個人是你的誰？我管你去死。」甚至還說，「你沒有資格上來下去，這是我的區域。」引起不小爭議。