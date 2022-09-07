演藝圈夫妻檔趙孟姿與許孟哲，婚後育有2歲女兒Doreen及剛滿月的兒子Liam，一家四口過得相當幸福，趙孟姿也時常在社群平台分享生活日常，而她日前深夜透露擠出帶血的母乳「草莓奶」後，便

開始發燒，還曬出了哺乳照，直呼自己是個「狼狽媽媽」。

趙孟姿在限時動態中，透露自己的母乳帶血。(圖/趙孟姿 IG)

趙孟姿在限時動態中，透露自己可能是乳腺炎。(圖/趙孟姿 IG)

趙孟姿於5日於限時動態表示，可能是乳腺炎復發，便開始全身發抖覺得冷，並透露已經微微發燒，隨後，將兒子Liam抱到身邊哺乳，嘆氣道：「今天喝的是草莓牛奶。」希望能夠靠著親哺兒子緩解。

趙孟姿女兒也一起幫忙媽媽。(圖/趙孟姿 IG)

然而，趙孟姿卻還是發燒到38.5度，並且持續了一整個晚上，她在6日晚間又曬出哺乳照，而這次換成2歲女兒Doreen接力上場，「結果還是拜託Doreen幫忙了……」趙孟姿雖然因發燒不適，搞得渾身狼狽，而老公許孟哲也一起照顧Liam，她也慶幸有家人的支持與陪伴，並透露改天會分享女兒戒掉親餵的故事。

35歲女星趙孟姿與藝人許孟哲結婚3年，相當期待有孩子，日前迎來第2個兒子Liam，夫妻倆人曾提過在懷第一胎女兒Doreen其實是雙胞胎，由於其中一個胚胎沒了心跳只好選擇流掉，幸好最後Doreen有平安長大。