全聯集團旗下的全支付公司與好好證券，雙方在8月26日取得金管會核准，將共同推動「開戶身分認證及授權與款項收付」試辦業務，這是金管會從2月24日推出主題式試辦案後，全台第一件核准案，雙方預計在明年第一季推出「電支買基金」試辦業務。

好好證券是台灣第一家源自金融科技的網路券商，全支付是全聯集團百分之百投資的專營電子支付機構，全支付已上線二週，註冊會員即將突破百萬人；兩家金融科技創新業者，積極響應和參與金管會推動的數位國家目標。

金管會在今年(2022年)元月18日宣布舉辦「數位身分認證及授權」的主題式監理沙盒暨試辦專案，並廣邀各界為金融市場注入新活力，以加速政府推動金融科技業務。

好好證券董事長楊少銘說：「金管會過程中積極的輔導，讓我感受到主管機關推動金融科技創新的努力與決心。好好證券過去是科技公司，用基金交換（FundSwap）的金融創新，成為台灣首家依『金融科技創新實驗(金融監理沙盒)』完成修法、落地，並取得網路證券商執照的金融科技業者。這次，再以金融機構身分，獲金管會許可，領先業界藉由『試辦業務』持續再創新。」

全支付總經理游金榮分析，政府為推動無現金的數位國家目標，於去年(2021年)7月1日修正《電子支付機構管理條例》，放寬電支機構就金融商品服務提供代理收付款項服務改採「原則開放、例外禁止」之管理方式。除「金流核心業務」還擴及「金流附隨業務」與「金流相關衍生業務」經營。這讓電支機構有機會給消費者方便、安心的支付體驗，獲得再次提升的機會。

好好證券與全支付合作的試辦業務，是以第二類以上的電支帳戶，作為銀行數位存款帳戶外，並新增身分確認(Identity proofing) 、身分驗證(Authentication) 及授權(Authorization)工具。一旦試辦圓滿落地後，將能填補過去電子支付機構無法基金代理收付款項業務和前置綁定作業的缺憾，可望加速基金開戶的數位體驗。