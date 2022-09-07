中國常駐聯合國副代表戴兵6日在和平文化高級別論壇全會上發言，強調建設和平應尊重國家主權。戴兵說，此次和平文化高級別論壇以建設和平為主題，在當前國際形勢下具有重要現實意義。中方願分享以下三點看法：

一是尊重國家主權，堅持當事國主導原則。一國政府是本國人民的代表，是建設和平最重要的行動主體，是應對衝突危機、促進發展重建、凝聚社會團結的核心力量。國際社會應當支持衝突後國家加強政府治理能力，凝聚社會共識，走符合本國國情的發展道路。

二是堅持發展促和平，夯實持久和平的基礎。當前新冠疫情吞噬各國發展成果，世界經濟復甦乏力，落實2030年議程面臨嚴峻挑戰。國際社會應積極支持和幫助發展中國家特別是非洲國家推進工業化和現代化，不斷加強經濟社會發展的韌性。

三是加強文明包容互鑒，構建和平文化的氛圍。不同文明文化要互學互鑒，在彼此尊重中共同發展，在求同存異中合作共贏，以真誠對話消弭隔閡與誤解，以兼容並蓄築牢持久和平的基礎。

戴兵說，中方一直以實際行動踐行和平使命。中方是維和行動第二大攤款國和主要出兵國，通過多雙邊管道積極支持衝突後國家重建和發展。中方提出「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議，為實現共同發展、打造共同安全注入強勁動力。中方不斷加大對非洲投入，為實現非洲長治久安貢獻力量。中方願同國際社會一道，繼續用實際行動支持建設和平，實現持久和平，共同推動構建人類命運共同體。