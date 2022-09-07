抽中大獎，一定要捐出來嗎？一名網友分享社區真實狀況，有住戶連續抽中兩個最大獎3000元紅包，結果被拱捐出來，他因不肯慘遭全場300多人噓爆，場面尷尬。

原PO在批踢踢表示，社區日前舉辦中秋晚會，準備了近80份獎項，其中最大獎是兩個各3000元的紅包。一名住戶手氣超好，兩個最大獎全被他抽中，管委會主委問能不能捐出一包給其他人繼續抽，但該住戶搖頭，馬上引來一陣噓聲。

當時全場300多人，多數人覺得幸運住戶應該捐出一包紅包，讓其他人再有一次機會，不料場面頓時尷尬，幸好主持人出面打圓場恭喜得獎者，事情才落幕。

「如果是你，你會捐出3000元的紅包嗎」，原PO提問，獲得不少網友回應，「我運氣好幹嘛捐？不要情緒勒索」、「主委想嗨可以自己加碼」、「這獎項設計有問題吧，為什麼一個人可以抽兩次，既然給人兩次機會，一定會發生這種事啊」。

也有網友認為，既然都住在同一個社區，避免日後尷尬或被說話，大方捐一包無妨，「如果是我會捐，又不是3萬元一包」、「錢事小，在社區大樓住做人要緊」。