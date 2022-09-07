網通股公布8月營收，智易(3596)、智邦(2345)以及中磊(5388)均呈現月減年增，第三季為傳統網通旺季，加上下半年起半導體零組件緊缺持續舒緩，在疫情後基礎建設潮再起下，網通產業下半年營運均有機會力抗宏觀經濟，交出優於上半年得好成績。

智易8月合併自結營收為40.78億元、月減少2.5%、年增加31.5%；累計1至8月合併自結營收為294.49億元，較去年同期增加16.4%。第三季為網通傳統旺季，法人預估，智易第三季營收將持續成長，且因產品價格對客戶漲價的效果陸續發酵，第三季毛利率、獲利將優於第二季。

智邦8月營收63.9億元，月減少6.5%、年增加15.7%；累計前8個月營收476.5億元，年增加27.7%。智邦目前主力交換器出貨為100G產品，400G產品也已經開始出貨，預計隨著產品切換，400G營收比重到2023年會到雙位數，不僅如此，智邦目前企業級網絡、電信級網路接單出貨都順利，法人樂觀看好，智邦今年全年營收可望破800億元。

中磊8月營收57.3億元，月減少4.54%、年增加48%，為單月營收次高紀錄。累計前8月營收為396.3億元，較去年同期成長46%，8月單月及1至8月累計營收均創歷年同期新高。

網通產業普遍看好下半年半導體零組件供應持續回穩，加上疫情後基礎建設潮重新啟動，整體網通市場受到宏觀經濟的衝擊相較其他產業有撐，也為市場點名看好的逆勢成長產業，整體族群下半年表現成長空間可期。