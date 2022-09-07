周二、美國勞動節假期和暑假後第一個交易日，華爾街主要指數全面收低，投資人評估新發布的經濟數據對聯準會升息路徑的影響，也對歐洲能源供應及中國封控防疫感到擔憂，使市場陷入波動。此外，美國債息急升對科技股和成長型股票帶來壓力。以科技股為主的那斯達克指數連跌第七天，創下2016年11月以來最長的連跌紀錄。費城半導體指數表現尤為疲弱，終場下挫1.07%，亦為連續第七個交易日收黑。台積電ADR跌1.08%，聯電ADR跌2.46%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）上漲3.54%，收在26.91點，盤中一度觸及27.80點，創下近兩個月新高。

根據供應管理協會（ISM）調查，美國8月服務業連續第2個月回溫，且擴張力道超出市場預期，數據顯示訂單增長和就業強勁，且供應瓶頸和價格壓力有所緩解。然而，標普全球美國8月服務業採購經理人指數（PMI）終值低於先前公布的初值和市場預期。

ISM美國服務業數據意外強勁，引發聯準會將繼續升息以抑制通膨的預期。根據芝加哥商品交易所的數據，交易員認為聯準會在9月會議連續第三次升息75個基點的可能性為74%。一旦聯準會再度升息3碼，其基準利率目標區間將達到3.0%～3.25%。

美國10年期指標公債殖利率升至6月以來新高，給對利率敏感的亞馬遜、微軟帶來壓力。

接下來市場將聚焦於聯準會主席鮑爾周四發表的談話，以及下周發布的美國消費者物價指數（CPI），以尋找央行貨幣政策路徑的線索。

由於利率走升不利於大型科技股和成長股，今年以來標普500指數下跌近18%，那斯達克指數下跌逾26%。

★主要指數

道瓊指數跌173.14點或0.55%，收31,145.30點。

標普500指數跌16.07點或0.41%，收3,908.19點。

那斯達克指數下跌85.96點或0.74%，收11,544.91點。

費城半導體指數下跌27.80點或1.07%，收2,571.47點。

★消息

美國供應管理協會（ISM）8月非製造業指數為56.9，高於7月的56.7與市場預期的55.1，並創下4個月新高。

標普全球（S&P Global）8月美國服務業採購經理指數（PMI）終值為43.7，低於市場預期的44.2和初值44.1。綜合PMI終值為44.6，低於初值和市場預期的45。

ISM服務業數據意外強勁，美國10年期公債殖利率一度急升16.2個基點，最高觸及3.353%，尾盤報3.336%，創下6月16日以來最高，與8月初觸及的4個月低點2.516%相比已大幅反彈。

美國服務業數據強勁，美元指數一度大漲0.93%，報110.55，尾盤漲0.6%。歐元再次走貶，尾盤跌0.27%，報0.9899美元，未能收復平價關卡。日圓大貶1.53%，報142.80兌一美元。

周二布蘭特期油大跌2.91美元或3%，為每桶92.83美元。紐約期油）收於每桶86.88美元，較上周五收盤價微漲1美分。市場對於央行可能持續大幅升息的擔憂再度升高。

美國各交易所成交量總計為107.1億股，過去20日均量為104.6億股。