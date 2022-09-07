★分析

BMO Family Office副投資長Carol Schleif表示，聯準會讓我們變得非常依賴數據，因此投資人對於每一個資訊將不只是看著絕對的數據，而是試圖推斷當聯準會開會時這些數據意味著什麼。令投資人感到不安的其中一件事，是幾乎沒有什麼可以推動市場穩步上漲或穩步下跌。

TD Ameritrade首席交易策略師Shawn Cruz表示，投資人擔心歐洲能源危機，以及中國清零封控的防疫政策將如何影響其經濟，亦導致美股走低。很多不確定性和波動性並非來自美國，實際上來自海外。

Seaport Global Holdings常務董事Tom di Galoma表示，市場一直擔心央行會有更多升息、通膨不會消散，然後很快就出現量化緊縮。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，防禦型的房地產股收漲1.02%，表現最佳；其次為房地產股漲1.02%。受美國債息急升影響，通訊服務類股跌1.26%，跌幅最大；其次為能源股跌1.08%，科技股跌0.68%。

由中概股組成的金龍中國指數重挫3.45%。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉收高，終場漲1.56%。微軟下跌1.10%，蘋果跌0.82%，亞馬遜跌1.10%，Alphabet跌0.96%，Meta跌1.11%，網飛跌3.41%。

道瓊指數成分股方面，Visa A漲0.45%，漲幅最大；其次為波音漲0.38%。3M跌4.15%，跌幅最大；其次為英特爾跌2.75%。

主要晶片股方面，僅德州儀器收漲0.06%。英特爾跌幅最大；其次為美光跌1.95%，超微跌1.89%。恩智浦跌1.01%，應用材料跌1.04%，輝達跌1.33%，高通跌1.41%。

★焦點股

蘋果即將在周三舉行秋季新品發表會，股價收跌0.82%。

連鎖家居用品公司Bed Bath & Beyond Inc崩跌18.4%，其財務長Gustavo Arnal從紐約Tribeca摩天大樓墜樓身亡，該公司指派會計長代理其職位。

Digital World Acquisition Corp大跌11.4%，此前路透社報導，這家同意與美國前總統川普的社群媒體公司合併的空白支票收購公司，未能獲得足夠股東支持展延一年來完成交易。

中國電商巨頭阿里巴巴跌3.65%，中國宣布其南部科技重鎮深圳自周一起實施新的防疫限制，以及成都宣布延長封控措施。由於中國堅持清零防疫政策，目前已有33個城市處於完全或部分封鎖的狀態。

聯邦快遞（FedEx）跌2.18%，花旗將其股票評級從「買進」調降至「中性」，預期該物流業巨頭的貨運量將放緩，稱宏觀經濟方面的阻力與貨運業的挑戰是調降評級的原因之一。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌1.08%，收80.03美元，換算台股價格為492.12元。

聯電ADR跌2.46%，收6.34美元，換算台股價格為38.99元。

日月光ADR跌0.36%，收5.49美元，換算台股價格為84.4元。

中華電信ADR跌0.31%，收39.21美元，換算台股價格為120.56元。