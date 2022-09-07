擴展券商財富管理數位服務領域，永豐金(2890)旗下永豐金證券宣佈自即日起推出ETF 首次公開發行線上申購新功能，客戶只要進入理財官網，就可以經財管信託帳戶申購首次公開發行ETF，款項自動扣款，解決ETF新募集時臨櫃辦理與匯款等申購痛點，為投資人打造更完整的行動理財生活。

永豐金證券表示，ETF已是投資人參與股市的重要工具，追蹤指數的被動式策略，具透明度、主題明確、一籃子投資組合等特性，不論單筆投資或存股標的，都可見ETF受到投資人青睞。依據集保結算所統計，截至今年第一季，國內ETF的總受益人數達400萬人以上。

永豐金證券推出ETF首次公開發行線上申購功能，客戶不須配合臨櫃營業時間、免跑銀行匯款，並採自動比對集保帳號的服務，免去以往需集保證券存摺的不便，募集完成的ETF，在掛牌前一日會自動轉入投資人集保帳戶，客戶在掛牌日就可以於股市直接交易，非常方便。

永豐金證券表示，券商協助投信發行ETF進行IPO，可協助分散投資參與者，在發行初期穩定淨值波動的重要性，並協助投資人投資布局，亦為後續活絡ETF及借券應用等扮演券源管理的角色，在ETF市場擔任重要角色。