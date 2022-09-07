國民黨台南市長候選人謝龍介。(取自中時新聞網影片)

【政新鮮】阿堂鹹粥漲到1碗260網戰翻 謝龍介點出關鍵原因：還會越來越貴

台南老牌美食「阿堂鹹粥」去年12月將魚皮、魚肚鹹粥售價調漲為200元引發熱議，最近又將2項粥品一口氣調漲到260元，再度引發爭論。國民黨台南市長候選人謝龍介昨(6日)接受本網節目訪問時，除了點出成本以及各項商業所得稅是漲價主因之外，也向業者喊話，如果未來成本變低是否價錢也該調降；但他也直言，最重要原因是「漁電共生」，整個漁電共生幾千公頃下去，虱目魚會越來越少，會越來越貴。

謝龍介在《政新鮮》中分析，現在菜市場買一斤虱目魚就要70幾元、快70元，一尾虱目魚都要重一斤多，人家要買都買魚肚而已，一粒魚頭才多少錢，堆一堆在那邊你也不要吃，店家還要幫你煮，剩的魚肉片一片拿去煮高湯，所以那片魚肚要處理算人工；如果魚販在市場賣呢?魚販要再提高15元販售，所以光是那片魚肚一片就要100多元，這只是成本，而店家要負擔各項商業所得稅等成本，轉嫁到這碗虱目魚粥上面，還有配料、員工薪水；假如虱目魚掉到一斤剩30元，如果問他會不會調價，這樣才公平，他也會問店家相同問題，不能說現在漲到260就回不去了。

謝龍介認為，問題就在這裡，如果是因應產地的虱目魚價格拉上來，那價格其實很難回去，最重要原因是漁電共生，整個漁電共生幾千公頃下去，虱目魚會越來越少，會越來越貴，漁電共生在上面，虱目魚的溫度降低，那就沒辦法養了。

不過，謝龍介也說，我們也不是說支持店家漲價，畢竟是代表台南的品牌，但將來漁電共生面積如果更擴大，各位網友要吃便宜的虱目魚，就越來越難了。