臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台灣大學8月9日認定新竹市前市長林智堅在該校國發所的碩士論文抄襲，並撤銷其碩士學位，林則在24日後提出訴願。教育部證實，已在9月5日收到林的訴願書，後續將依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規定辦理審議事項。此消息引熱議，大批網友相當不以為然、認為背後恐大有文章，有人更直言「這就跟死刑犯聲請大法官釋憲一樣，永遠不會有結果」。

《中國時報》今日（7）報導指出，林智堅被台大認定論文抄襲後，被撤銷碩士學位。林於8月12日宣布退出桃園市長選舉，並表示會轉戰另一戰場捍衛清白；經過24日，教育部證實，在5日已收到林提出的訴願申請，之後將依照訴願法的程序辦理。至於林在中華大學科技管理所的碩士論文，校方也在8月24日認定抄襲及撤銷其學位，教育部則表示，目前沒有收到堅對此事件提出訴願申請。

至於林智堅提出的訴願，教育部何時會做出裁決？根據《訴願法》規定，從收受訴願書次日起，應該在3個月內作成；必要時，可以延長，受理訴願機關會通知訴願人及參加人。延長以1次為限，最長不得逾2個月。

此消息掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》及臉書相關連結留言，留言數更超過1200則，紛紛表示：「這就跟死刑犯聲請大法官釋憲一樣，永遠不會有結果」、「這不就跟死刑定讞，但永遠不會執行一樣嗎？」「我在此神預言：年底選前一定沒下文，就像死刑執行遙遙無期」、「為何過了快一個月才提訴願？背後一定有鬼」、「過那麼久才提訴願，一定有貓膩」、「真是夠了，臉皮真厚」、「還想要再被認證一次？」「唉……應該聽阿扁的讀回來才對，連自家人都認為你抄襲」。