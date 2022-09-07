關懷小丑協會老師帶著長輩暖身活動四肢。（弘光科大提供）

參與故事吧的學員與關懷小丑協會演員合影。（弘光科大提供）

弘光科技大學承辦台中市社會局「幸福樂齡台語故事吧」計畫，邀請關懷小丑協會演出「不一樣的仙杜瑞拉歌舞劇」，短短一個多小時，演員透過改編後的另類灰姑娘童話故事，用九首歌串起歌舞劇帶著千歲團長輩一起活動筋骨，大跳「九天玄女駕到！」、「愛你」等舞曲；90多歲長輩跟著節奏舞動，開心的說：「要活就要動，真的很棒！」

弘光科大運動休閒系副教授吳海助說，幸福樂齡台語故事吧執行了近三個月，日前特邀請關懷小丑協會劇團與學員交流，透過歌舞劇的演出，讓長輩跟著劇情與演員互動，同時活動筋骨；還能上台與演員一起參與，20位歲數總數超過千歲的長輩與演員互動熱絡，場面溫馨。

關懷小丑協會表演「不一樣的仙杜瑞拉歌舞劇」，演出前劇團老師先帶著長輩暖身互動，用歌曲帶動唱的方式，讓台下長輩活動四肢，接著才開始進行表演。有別傳統歌舞劇，為讓長輩有參與感，用傳統與流行歌曲串起劇情，長輩跟著不同的歌曲律動，拿著道具在台下一起揮舞。

「九天玄女駕到！」前一陣子網路超夯的影片，也變成歌舞劇一部份。當舞台劇中的灰姑娘要變身前，搭配九天玄女另類舞曲，長輩跟演員拿著絲巾在半空中揮舞「降肉！」現場長輩覺得很有趣。劇情中女主角在舞會大跳前陣子火紅的歌曲「愛你」，長輩也拿著氣球跟著扭動，短短一個多小時，長輩連續跟著跳7首歌，頭、手、腳、身軀每個部位都活動到，一點都不喊累。

高齡93歲長輩劉崇峨坐在舞台前第一排，他說，與劇團一起交流很棒，因為活著就要動。88歲的阿嬤歐秀鑾說，里長邀請她來參加故事吧，她便一口答應，「我覺得很熱鬧，也不會累，很促咪！」回家還會跟家人分享。另外一位長輩姚洪梅指出，自己年紀大了，才參加幸福樂齡台語故事吧，跟著劇團活動，覺得反而更年輕了。

參與活動的志工張家蓉透露，過程中帶著長輩到圖書館，讓他們說故事給小朋友聽，甚至與劇團一起演出，她覺得長輩變得更有自信，也變得更開朗，每個人都很有活力，好像是生活中找到另外一個重心，而不是只是待在家看電視。