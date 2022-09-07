高雄一名男子日前才因涉嫌機車竊盜案被警方查獲送辦，近日又趁深夜悄悄潛入一處民宅，在翻找財物之際驚動屋主一家人下樓查看。聽聞腳步聲的蕭男趕緊躲到廁所，但仍被屋主父子發現，一番拉扯後被壓制在地。警方獲報到場詢問如何進入屋時，男子卻辯稱:「我是被推進來的！」，讓員警哭笑不得。

鼓山分局鼓山派出所警員官彥甫、曾子嘉於9月4日凌晨0時許獲報在鼓山區河邊街有宵小侵入民宅，員警到場發現無故侵入他人住宅的男子已經被屋主父子壓制在地，立即上銬、搜身以確保安全。屋主兒子表示當時正要入睡，突然聽到樓下倉庫有聲響，立即與父母悄悄下樓，只見倉庫裡被人翻箱倒櫃一片狼藉，四處查看並沒有人在場，懷疑竊嫌就躲在廁所內，合力將廁所門打開，躲在裡面的蕭男自知被發現了，身揹得手的兩把釣竿奮力一搏往外衝出，卻仍被父子倆攔下，並壓制在地。員警將蕭男帶返所後再次搜身，意外在他左邊口袋搜出一包白色粉末，經檢測確認係二級毒品安非他命(毛重0.23公克)，全案依竊盜及毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄一名慣竊潛入一處民宅行竊，被屋主父子發現被壓制在地。(葉庭欣翻攝)

初步了解，44歲的蕭姓男子身型壯碩，平日打零工維生、居無定所，日前才在光天化日下竊取機車遭警送辦，卻仍然不思改進，摸黑進屋行竊，在派出所擔任義警的郭姓父子倆旋即將蕭男合力壓制。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，住宅或公司行號如遭宵小侵入，為確保安全應立即通知警方到場處置，避免歹徒隨身攜帶攻擊武器造成損傷。