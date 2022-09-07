梧棲區55歲男子，於LINE網路上認識暱稱為張舒雅的女網友後，即墜入詐騙集團的愛情陷阱裡。（警方提供）

55歲男子為愛沖昏頭 警方超商聯手這麼做阻詐27萬

台中市梧棲區1名55歲的男子，於LINE網路上認識暱稱為張舒雅的女網友後，即墜入詐騙集團的愛情陷阱裡，該女網友自稱患有重病需要一筆鉅額醫藥費，請男子以購買GASH點數卡方式交付醫藥費；男子深信不疑持27萬元大把現金鈔票，於日前直奔梧棲區某超商購買點數卡。機警店員發覺男子的購買行為應為詐騙，趕緊撥打110請求警方協助。

警方指出，安寧所員警林曉均、葉梓皓獲報後，迅速到場了解，先將男子所購買好的點數卡暫時保管，避免男子將點數序號拍照並傳給詐騙集團，男子起初很著急地請警方將點數還給他，不然心愛的網友就沒有醫藥費可以就醫；警方費了一番口舌，不厭其煩的告訴男子。

警方表示，這就是典型的「假交友」詐騙手法，且當場回撥打給女網友求證時，女網友即不再接聽電話，這時男子才恍然大悟險遭詐騙，在警方的勸說下封鎖該名網友，斷絕聯絡；並請超商店員將其所購買的點數退款，男感謝安寧派出所員警及超商店員的勸阻，方能保住自己辛苦所存的積蓄。

安寧派出所長楊邦彥呼籲，現今詐騙手法層出不窮，不要輕易落入詐騙集團的話術，請遵循「冷靜」思緒、「查證」虛實、「報警」處理的防詐騙三步驟，任何問題請民眾立即撥打110或165反詐騙專線諮詢。