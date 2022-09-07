The Top Overall Players in 2K23 ⭐



Giannis is #1 🦌



Agree? #2KRatings pic.twitter.com/IaMYLsopnd — NBA 2K (@NBA2K) September 6, 2022

電玩遊戲《NBA 2K23》即將上市，籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）7日在推特率先發難，他不滿自己在遊戲裡的戰力評價只有96，「我需要一個解釋，為何我不是99？這已經變得很可笑了。」依照官方公布的數據，遊戲裡有好幾個96的球員，但最高分的97是「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）獨佔鰲頭。

此外評價96的球員還有湖人詹姆斯（LeBron James）、勇士柯瑞（Stephen Curry）、金塊約基奇（Nikola Jokic）、七六人恩比德（Joel Embiid）。

這不是杜蘭特第一次抱怨自己被「低估」，他曾經因為輸給詹姆斯1分而不滿，多年之後詹姆斯終於降下來，但是又出現字母哥擋在前面。詹姆斯去年也為杜蘭特抱屈，推文寫道「他應該是99才對！」杜蘭特去年說：「我非常努力訓練，我能在任何位置進球，我很會傳球，很會抓籃板，我幾乎什麼都很強，所以我應該是99。」

事實上不只杜蘭特，每年抱怨「評價不公」的球員很多，恩比德抱怨幾次之後就升上來了。除去菜鳥時期，杜蘭特在2K的評價其實一直都很高，只是不符合他「NBA第一人」的自我期許。

美式足球電玩遊戲《Madden NFL》系列還為此開設官方熱線，讓那些對球員評價有意見的球迷來電反應，只要說得有理有據，遊戲公司會同意做出調整。今年就有球員不爽被低估，號召球迷「打爆電話」試圖提高自己的評價。