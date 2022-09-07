民進黨台北市長候選人陳時中爭議話題不斷，近日又因競辦團隊通訊錄被公開後的反應引起網友討論。國民黨立委鄭麗文質疑，陳時中團隊是由網紅與民進黨政二代組成，「難道DPP競選辦公室是專業托嬰嗎？有不少大家長都把小孩送過來交朋友ㄟ！」

國民黨台北市議員徐巧芯日前公布陳時中競選團隊清單與通訊錄，結果陳團隊不滿、怒嗆此行為涉及違反個人資料保護法，洩漏團隊內部個人資料並做無謂的連結與指涉，要求徐撤下臉書照片並對受到侵害者道歉。

鄭麗文昨（6）日在臉書表示，陳時中競選團隊變成大型托嬰中心，辦公室人員分機表被公開後還「見笑轉生氣」，甚至發布新聞稿譴責違反個人資料保護法、洩漏內部個人資料及骯髒選舉手段帶壞選風，「原來對党（黨）而言對外公開的通訊錄，跟疫苗採購合約一樣是絕對機密？需要被封存 30 年？」

鄭麗文指出，民進黨一直自稱是庶民代表，過去不斷攻擊馬英九、連勝文與蔣萬安等人是政二代，用意識形態操作選戰，傾全黨之力把國民黨的候選人打成靠爸族，結果現在卻稱「不需要對年輕人掛上標籤？年輕人有自己的選擇」，怒批「民進黨的年輕人就是尊重！別人的小孩就是爛？」

「身為市長參選人，阿中居然連開玩笑的尺度都沒辦法辨別，自己爬廁所隔板都不會覺得怪怪的嗎？」鄭麗文說，陳時中在防疫上不只甩鍋卸責，還為3+11與疫苗採購蓋上「衛福布」，現在的競選團隊更與現實生活嚴重脫節，為了聲量無所不用其極，呈現出備受質疑的作品，「讓人不禁懷疑若這樣的人真選上了，台北這座首都的未來到底在哪裡？」