台數科(6464)為償還既有金融借款與充實中期營運週轉金，提出五年期新台幣101.8億元聯合授信案簽約計劃，已與銀行團完成簽約。

這次台數科聯貸案委由中國信託銀行擔任統籌主辦銀行與管理銀行，台北富邦銀行、臺灣土地銀行、上海商業儲蓄銀行及京城商業銀行共同主辦。

董事長廖紫岑表示，面對5G與數位匯流的快速變動，有線電視業者必須有更周延與靈活的戰略位置，為競爭做好準備。對於服務的開發擬朝三個面向發展，第一、在5G應用發展下，將拓展服務市場至企業端，協助佈建5G企業專網，並在製造、交通、醫療等產業應用上，提供更完整的智慧創新整合服務。第二、持續建設電信等級光纖網路，並持續與行動業者策略合作，提供行動上網和固定網路之產品包裹行銷，擴大寬頻銷售之通路。第三、對於越來越夯的元宇宙，深知最大的關鍵在於內容應用，至於內容要有所突破，就一定要有自己的特色，後續會從小眾領域切入做嘗試，慢慢做大做深，擴大內容的影響力。

台數科108年12月完成大揚及新永安有線電視的股權收購後，讓中部起家的台數科有線電視版圖上更為完整，目前用戶數約44 萬戶、寬頻上網客戶數約21萬戶、光纖網路覆蓋面積達全國面積41%。完成併購後除了在財報上看到營收提升的績效外，在資源整合與導入方面，也有更好的綜效。