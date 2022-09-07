慧洋-KY（2637）6日舉行法說會，營運長趙子隆表示，近三個月波羅地海運價指數BDI走跌，主要受到大陸市場回復速度緩慢影響，包括清零、限電及爛尾樓等，立即反映在海岬型船運價上，但對貨源多元的中小型散裝船運價影響較小。整體看，目前運價已經跌得差不多，年底前上行機會升高。

他強調，目前運價水準還是比兩年前高，明年環保新規上路，加上大陸政策陸續釋出利多，對鐵礦砂等需求有機會增加，看好後市。

慧洋現有141艘船舶，以中小型船為主力。據8月底運價指數，BSI（極限型）、BHSI（輕便型）平均日租金分別為17,881美元、16,240美元，雖不及去年高點，但與2019年疫前同期相比，分別有19％、67％的漲幅，在目前租金水準下，慧洋中小型船舶仍有不錯獲利。

趙子隆指出，散裝船貨源主要為鐵礦石、煤礦、穀物等，鐵礦石受到大陸調節進口影響，煤礦貿易也受到國際地緣政治影響，只有穀物是唯一比較不受影響的，有助支撐中小型船運價。市場關注大陸市場復甦速度，端視官方政策提出刺激經濟的措施與力道，預料鐵礦石的需求將跟著逐漸恢復。

在船舶運力供給方面，新造船訂單偏低，加上明年環保新規上路，未達標準的船舶須降速，拉長船舶週轉天數，有些老舊船舶將淘汰報廢，預估市場上80％的船舶將受到影響，造成散裝航運供給吃緊，支撐運價上行機會大。